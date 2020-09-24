سارة سلامة ومي سليم تتألقان بالفساتين البيضاء.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير خلال الأسبوع

تحرص دائما نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأبرز الإطلالات والأزياء اللاتي ظهرن بها في مختلف المناسبات، والتي تتنوع بين الكاجوال والكلاسيك.





ومن أبرز النجمات اللاتي خطفن الأنظار في الأسبوع هن الفنانة ياسمين صبري والتي ظهرت بفستان أخضر متوسط الطول، كما تألقت الفنانة إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام متوسطة الطول واتسم التصميم باللون الأسود المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأصفر.





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تألقت جوهرة في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأزرق واللبني.





لفتت الفنانة ليلي علوي الأنظار بإطلالة شبابية مرتدية فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة وتميز الفستان بأنه جمع بين الألوان المبهجة، كما انتعلت حذاء رياضيا مسطحا باللون الأبيض.





ارتدت نسرين طافش بنطلونا باللون البينك واتسم التصميم بأنه مقلم باللون الأسود ومع بليزر بنفس التصميم ونسقت بـ توب قصير باللون الأبيض.



