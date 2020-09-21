بين الجرأة و الأناقة .. 50 صورة أثارت الجدل لإطلالات النجمات في صيف 2020

شهد صيف ٢٠٢٠ باقة كبيرة و مختلفة من إطلالات النجمات ، التي أثارت الجدل و تنوعت بين المايوهات و الفساتين المبهجة و الإطلالات العصرية المواكبة لأحدث صيحات الموضة.





وقد سيطرت الجرأة و الأناقة على أغلب إطلالات المشاهير خلال صيف ٢٠٢٠، و حرص العديد منهن على مشاركة متابعيهن على مواقع التواصل الأجتماعي بأبرز الصور و اللقطات التي كشفت عن إطلالاتهن.





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ومن أبرز النجمات اللاتي أثرن الجدل خلال صيف ٢٠٢٠ هن الفنانة فيفي عبده واللاتي ظهرت بمجموعة مختلفة من الفساتين الملفتة، كما لفتت ليلي علوي الأنظار بإطلالات شبابية كشفت عن جمالها.





كما أثارت الفنانة سمية الخشاب و رانيا يوسف جدلا واسعا بعد ما خضعت كلا منهن لجلسة تصوير في حمام السباحة.









وابهرت الكثير من زوجات النجوم متابعيهن على الانستجرام بأناقتهن و حرصهن على متابعة احدث صيحات الموضة و اقتناء قطع الملابس المواكبة للأجواء الصيفية وكان ابرزهن زوجة مصطفي فهمي و زوجة تامر حسني و زوجة خالد سليم و غيرهم من المشاهير.





إليكم الصور ..











