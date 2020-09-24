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مرأة

طريقة عمل دامبلينج بالتفاح​ بمذاق لا يقاوم ..فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
طريقة عمل دامبلينج
طريقة عمل دامبلينج بالتفاح​ بمذاق لا يقاوم... فيديو
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أسماء عبد الحفيظ

حلوي دامبلينج التفاح، يعشق تناولها الكثير، لذلك تقدم الشيف نرمين هانو طريقة عمل دامبلينج بالتفاح بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.


مقادير دامبلينج بالتفاح​

250 جرام دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
150 جرام زبدة
50 جرام بيض
1 ملعقة كبيرة حليب بارد

طريقة تحضير دامبلينج بالتفاح​

* يسخن الفرن على درجة حرارة 200

* تجهز صينية بورق زبدة

* تخلط المكونات الجافة مع الزبدة في العجان حتى تغلف الزبدة جميع حبيبات الدقيق

* تترك في الثلاجة حوالي ساعتين

* يتم الضغط على العجين بالنشابه

* يفرد العجين باستخدام كمية دقيق قليلة جدا في اتجاه واحد

* يغلف العجين بالتفاح

* تترك في الثلاجة حتى تتماسك

* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

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