طريقة عمل دامبلينج بالتفاح​ بمذاق لا يقاوم... فيديو

حلوي دامبلينج التفاح، يعشق تناولها الكثير، لذلك تقدم الشيف نرمين هانو طريقة عمل دامبلينج بالتفاح بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.
مقادير دامبلينج بالتفاح
250 جرام دقيق
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة سكر
150 جرام زبدة
50 جرام بيض
1 ملعقة كبيرة حليب بارد
طريقة تحضير دامبلينج بالتفاح
* يسخن الفرن على درجة حرارة 200
* تجهز صينية بورق زبدة
* تخلط المكونات الجافة مع الزبدة في العجان حتى تغلف الزبدة جميع حبيبات الدقيق
* تترك في الثلاجة حوالي ساعتين
* يتم الضغط على العجين بالنشابه
* يفرد العجين باستخدام كمية دقيق قليلة جدا في اتجاه واحد
* يغلف العجين بالتفاح
* تترك في الثلاجة حتى تتماسك
* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون