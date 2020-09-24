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أخبار العالم

اليونان: لم يتم تحديد موعد بعد لبدء المحادثات مع تركيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:20 م
اليونان : لم يتم
اليونان : لم يتم تحديد موعد بعد لبدء المحادثات مع تركيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أنه لم يتم تحديد موعد بعد لبدء المحادثات مع تركيا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وتتجه كل من اليونان وتركيا تدريجيًا نحو إعادة إطلاق المحادثات، التي توقفت في عام 2016، حيث أكد الجانبان يوم الثلاثاء أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى قريبا على الرغم من وجود شكوك في أثينا بشأن نوايا أنقرة الحقيقية.

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وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب مساء الثلاثاء، إن "اتصالات استكشافية ستبدأ "قريبا"" في اسطنبول. ورغم أنه كان من المتوقع الإعلان عن استئناف المحادثات هذا الأسبوع، مع توقع اجتماع أولي الأسبوع المقبل، لم يتم تأكيد موعد. 

ومن المقرر أن يترأس وفد اليونان الدبلوماسي والسفير المحنك بافلوس أبوستوليديس بينما لم تنتهي تركيا بعد من تشكيل ممثليها.

وجاء إعلان الوزارة اليونانية بعد وقت قصير من إعلان الرئاسة التركية أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، عقب اتصال بين الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. 

وهناك مخاوف في أثينا من أن أردوغان يبدو مصممًا على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في المحادثات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.
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