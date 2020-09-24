بطريرك الكاثوليك ينعى شهداء الوطن من رجال الشرطة

نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين.





وجاء في نص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي شهداء الوطن من رجال الشرطة ، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين ،ونطلب من الرب خالص التعازي لذويهم، حفظ الله مصر وشعبها.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد القى عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ودار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب، بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.





وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراه في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.



