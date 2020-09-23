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أخبار البلد

فضيلة الاستقامة.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية فى كاتدرائية العباسية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:18 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

دار موضوع العظة عن فضيلة "الاستقامة" من خلال الصليب،  بمناسبة عيد الصليب الذي تحتفل به الكنيسة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد المقبل.
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وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا وذلك لحصوله على الدكتوراه في الألحان القبطية من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان يوم السبت الماضي.

وقال قداسة البابا: أرحب بالمرتل سعد بطرس شانوتي بخيت مرتل كنيسة مارجرجس خماروية في منطقة شبرا الشمالية التي يشرف عليها أنبا انجيلوس.

وأضاف أن المرتل سعد حصل على الدكتوراه، وهو نموذج من النماذج الجميلة وتخرج في معهد ديديموس دفعة سنة ١٩٩٠ وكان الأول علي دفعته. 

وتابع إن المرتل سعد حصل على بكالوريوس تربية موسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٦ بتقدير جيد جدًا ثم حصل على الماجستير من كلية التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٨ بتقدير امتياز وكان موضوعه الطقوس الكنسية، واللجنة المشرفة أوصت بنشر الرسالة، وفي يوم ١٩ - ٩ - ٢٠٢٠ حصل على دكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وكان موضوعها بعض ألحان الكنيسة ومقارنتها في كل من الكنيسة اللاتينية واليونانية والإثيوبية وحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز وتعتبر هذه هي الرسالة الأولى التي تقدم المقارنات بين الكنائس المختلفة.

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