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رياضة

أشرف بن شرقي يحتفل بعيد ميلاده الـ 26

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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منار نور
احتفل أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، بعيد ميلاده الـ 26 اليوم الخميس. 

ونشر أشرف بن شرقي صورة له من خلال حسابه الشخصي بموفع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: "عيد ميلادي".  

وتألق بن شرقي بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربي أزهى فتراته مع القلعة البيضاء، حيث يعتبر الورقة الرابحة في تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.

وقاد المغربي أشرف بن شرقي زملاءه في تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقي الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربي، بعدما نجح في قيادة الفريق للفوز على الترجي التونسي، في ربع نهائي البطولة الإفريقية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خلالها بن شرقي الهدف الثاني للأبيض ونجح الزمالك في التأهل، حيث خسر في رادس بهدف دون رد، ليتأهل بالفوز بمجموع المباراتين.
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