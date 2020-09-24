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أخبار العالم

مقاطعة كندية تخصص مليار دولار لتحسين جهود اختبار "كوفيد-19"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:29 م
كوفيد-19
كوفيد-19
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أ ش أ
 أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الخميس، عن عزمها إنفاق مليار دولار في الأشهر المقبلة لتحسين جهود الاختبارات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19"، مما يفتح الباب أمام الاختبارات المحتملة في مكاتب الأطباء وأثناء زيارات الرعاية المنزلية.


وقال رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، إن الإعلان سيزيد من قدرة الاختبار في جميع أنحاء المقاطعة، لكنه أكد أن وزارة الصحة الكندية يجب أن توافق على مجموعات اختبارات فيروس كورونا السريعة أولًا.


وأضاف فودر، في مؤتمر صحفي: "نحن نستثمر أكثر من مليار دولار في الاختبارات الموسعة وتتبع جهات الاتصال. هذا مليار دولار لدعم الاختبار وهذا الاستثمار سيحدث فرقا كبيرا. ولكن، حتى نحصل على موافقة وزارة الصحة الكندية لإجراء اختبارات سريعة جديدة يخبرنا خبراء الصحة، فإننا بحاجة إلى أن نكون أكثر استراتيجية في الاختبار".


بدورها، قالت وزيرة الصحة بالمقاطعة، كريستين إليوت، إن التمويل الجديد سيسمح في نهاية المطاف للنظام الصحي بإجراء اختبارات كوفيد-19 في مكاتب الأطباء وأثناء زيارات الرعاية المنزلية "في ظروف معينة".


وتسجل المقاطعة الرئيسية في كندا زيادة كبيرة في حالات كورونا، وهو ما دفع المسؤولين لاتخاذ خطوات لدعم عمليات الإختبار وتتبع حالات الإصابة.
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