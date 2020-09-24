الخارجية التركية: مستعدون للجلوس مع مصر وإبرام اتفاق لترسيم الحدود

أكد نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، على استعداد بلاده للتفاوض مع مصر من أجل عقد اتفاق لترسيم الحدود البحرية.





وقال المسئول التركي في مشاركته بمؤتمر تابع للرئاسة التركية حول الطاقة في المتوسط: "نحن مستعدون للقاء مصر. نحن منفتحون على مسألة الحد من مناطق الاختصاص البحري أو إبرام اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية، الأمر يعتمد على إرادة مصر".





ومن ناحية أخرى، أكد رئيس وزراء تركيا الأسبق وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، أمس الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى تسوية للعلاقات بين مصر وتركيا.





وقال داود أوغلو في تصريحات للصحفيين بالعاصمة التركية أنقرة إنه من الضروري التوصل لاتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.





وأضاف أوغلو: "يجب توقيع اتفاقية بين مصر وتركيا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما. الحل الوحيد لتجاوز عقبة خريطة إشبيليه، هو التوصل لاتفاق مع مصر".





كانت صحيفة "حرييت" التركية، ذكرت اليوم الأربعاء، أن أنقرة نقلت إلى القاهرة رغبتها في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.





وقال رئيس تحرير الصحيفة في مقال له إن مدير عام وزارة الخارجية التركية، تشاجتاي إرجيس، نقل رغبة أنقرة بتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين، على غرار الاتفاقية الليبية التركية، إلى القائم بالأعمال المصري في أنقرة، عمرو حمامي.





وأضاف أن تركيا بعثت "رسائل دافئة" إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك من اجل التوصل إلى توقيع اتفاقية ترسيم للحدود البحرية مع مصر.





يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، مشابهة للاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية في طرابلس.





وقال أوغلو في مقابلة صحفية إن "مصر باتفاقياتها مع اليونان وقبرص اليونانية، لم تتعدَ على حدود تركيا في البحر".





وتابع: "نعم كان هناك خلاف سياسي معهم، لكن لا نظلمهم بخصوص حقوقنا البحرية"، وأردف "لكي نقيم اتفاقية بحرية ناجحة مع مصر، يجب أن تتحسن العلاقات السياسية بين البلدين، ولكن بعد أن ساءت العلاقة لهذا الحد، تحسن العلاقة لن يكون سهلًا".