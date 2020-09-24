صندوق تطوير العشوائيات: أكثر من 2 مليون مواطن يقيمون في مناطق غير آمنة.. فيديو





وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه منذ عام 2008 حتى 2012 وصل حجم مصروفات الصندوق إلى 652 مليون جنيه، وفي 2012 وصل إلى أكثر من27 مليارا، وبنهاية العام الحالي سيصل حجم المصروفات إلى 38 مليار جنيه.





وأشار إلى أنه تم تطوير 2000 منزل بدوي في حلايب وشلاتين، وتم تسليم 1000 منزل منهم للأهالي بالفعل والألف الآخر سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي.





وتابع: صندوق تطوير العشوائيات يساهم في خلق فرص عمل للشباب داخل المناطق التي تم تطويرها، وعلى سبيل المثال حي الأسمرات والورش التي تتواجد بها، مشيرا إلى أن معظم هذه الورش تصدر منتجاتها للخارج، بالإضافة إلى وجود 1600 سيدة تعمل داخل حي الأسمرات.





وأردف: الصندوق لا يعمل بمفرده فهناك العديد من المؤسسات تشارك مع الصندوق في التطوير من أجل الوصول إلى مجتمع متكامل ومن ثم تقوم المحافظة بإدارة هذا المشروع.





وأوضح أن الصندوق يعمل على حل 3 قضايا أهمها المناطق غير الآمنة والتي تضم أكثر من 2 مليون مواطن، مشددا على أن كل محافظات الجمهورية تحتوي على أماكن عشوائية بلا استثناء.



قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق يقوم بتغيير حياة المواطنين من العشوائيات والمناطق غير الآمنة إلى حياة جديدة ليست من الجانب العمراني فقط، ولكن من جميع نواحي الحياة.