أهالي الفيوم يشيدون بقرارات رئيس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح

أشاد أهالي الفيوم بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمد مهلة تلقي الطلبات للتصالح للعقارات المخالفة لمدة شهر آخر، لتنتهي بنهاية أكتوبر المقبل ، رغبة من الدولة والحكومة في التيسير على المواطنين للسماح لأكبر عدد من المواطنين للتقدم إلى التصالح.

يقول أحمد سيد موظف بجامعة الفيوم: بأن قرار الحكومة اليوم المتمثل فى رئيس مجلس الوزراء بمد مهلة تلقى الطلبان لمدة شهر أخر لتنتهى بنهاية شهر اكتوبر المقبل أثلج صدورنا جميعا ، حيث أننى سأتقدم بطلب التصالح أول أكتوبر القادم بأذن الله تعالى .





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ويضيف شرقاوى رجب مهندس زراعى: بان ذلك يرجع لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، برفع العبء عن محدودى الدخل ، وأعطاء أصحاب العقارات المخالفة مهلة جديدة للتيسير عليهم بالتصالح.

ويؤكد حمدى عويس معلم اعدادى: بأن مد مهلة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر، من قبل الحكومة قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب لانه يوجد البعض لم يستطع التصالح وسداد ربع المبلغ المطلوب، وبالتالى من الممكن أن يدبر ظروفه ويتصالح خلال هذه الفترة .

وأشاد أيضا مرزوق عويس موظف: بالقرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم ، مثل عدم هدم لعقارات مسكونة ، وحرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين .