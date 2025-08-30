تعادل الجونة وزد سلبيا في الشوط الأول بالدوري

تعادل فريقا الجونة وزد سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد خالد بشارة ضمن منافساتالأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري الممتاز

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة- أحمد طارق- أحمد كاستلو- أحمد سيد عبدالنبي.

خط الوسط: أحمد الصغيري- ماتا ماجاسا- حمدي علاء.

خط الهجوم: أحمد عادل- أحمد عاطف- مصطفى سعد.





بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- صابر الشيمي -عبدالجواد جودة.

خط الوسط: حفيظ إبراهيم- بلال السيد- محمود حسونة.

خط الهجوم: على الزاهدي- محمد النحاس- صامويل أوجو.