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حوادث

حبس عاطل لتخصصه في سرقة بطاريات السيارات بالزيتون

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:06 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، حبس عنصر إجرامي، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخصص فى سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط عنصر إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالزيتون .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") حال شروعه فى سرقة "كوريك وبطارية" من داخل إحدى السيارات بأسلوب "فتح غطاء المحرك – "الكابود".

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، بإستدعاء المجنى عليها مالكة السيارة تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.

 وأضاف بقيامه بمزاوله نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعتين، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.
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