AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أصل الجماعة.. تعرف على رد حسن البنا بعد اتهامه بالتمويل من الاحتلال الإنجليزي .. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:21 ص
حسن البنا
حسن البنا
Advertisements
قسم التوك شو
كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن أسرار من داخل جماعة الإخوان الإرهابية ومؤسسها حسن البنا، مؤكدا أن حسن البنا ظل يرسل التقارير عن نشاطه في الاسماعيلية لمحب الدين الخطيب حول جميعة الشبان المسليمين، و تلقى حسن البنا أول طعنة من المملكة العربية السعودية بعد ان رفض طلبه وسفره للحجاز للعمل في الحكومة وتم استبعاده.

وقال «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON» إن العديد من طلبة الأزهر انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية بدلا من الجماعة الأخرى في الدرب الأحمر التي كان صاحبها شقيق مؤسس جماعة الإخوان عبد الرحمن البنا لأن جماعة الإسماعيلية كانت الأكثر تمويلا و الأكثر إعتناءا بأتباعها.

وتابع إبراهيم عيسى إن الكثير تسائلوا من أين تأتي جمعية الإسماعيلية بالمال الوفير بالرغم من أن اعضاء الجمعية كانوا عمال بسطاء و كان رد حسن البنا أن الجمعية دائما ما كانت تقبل التبرعات لكن ذلك الرد لم يكن كافيا لإزالة الشك من من كانوا يتعاملون مع الجمعية.   

وأشار إلى أن الحقيقة حول أموال الإخوان في تلك الحقبة أن الشركة الإنجليزية لقناة السويس تبرعت بـ 500 جنيه و التي إستغلها البنا لبناء مسجد و دار جماعة الإخوان المسلمين، و من هنا أدرك المواطنون أن الجماعة تتلقى مساعدات من الإحتلال و خصوصا أن الشركة كانت تمثل رمز للإحتلال الإنجليزي لمصر ومن غير المقبول ان يتعامل مصري مع تلك الشركة فرد حسن البنا كان " هذا مالنا و البحر بحرنا و القناة قناتنا و الأرض أرضنا و هؤلاء المعترضون هم غاضبون لأن الجماعة أصبحت في لحظة من الزمن على قدرة مالية كبيرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصل الجماعة.. إبراهيم عيسى يكشف الـ DNA لـ الإخوان.. فيديو

لماذا صنع حسن البنا جماعة الإخوان| إبراهيم عيسى يكشف المستور عن الإرهابية

سيناريو يتكرر.. إبراهيم عيسى يكشف سبب تعاون الإخوان مع الإنجليز.. فيديو

يعاني من الاغتراب ووالده يهودي الأصل.. إبراهيم عيسى يستعرض حياة مؤسس جماعة الإخوان| فيديو

أصل الجماعة.. إبراهيم عيسى: إن لم يكن حسن البنا موجودا لاخترعوه | فيديو

الدعوة والداعية.. كيف كانت تدار الجمعية السرية لـ حسن البنا| شاهد

ترشيحاتنا

أحمد عبد القادر حمدي: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وتجربة التشيك أفادتني كثيرًا

النحاس يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إيهاب جلال ونجم بيراميدز

أسباب خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 0.5% على الإيداع والإقراض

شاهد .. الإنتربول يسلم مصر 3 متهمين فى قضية الفيرمونت

هاآرتس: نتنياهو واقع في ورطة كبيرة

كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية