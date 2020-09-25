شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض 2020 .. طرق بسيطة لعلاج الحالة بشكل شامل





حافظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة

تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مستويات أعلى من التوتر لأنهن يتعرضن للجري الكظري. " يؤدي هذا إلى مستويات أعلى من هرمون يسمى الكورتيزول المسئول عن إنتاج الأنسولين ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض" يشارك الدكتور راي.





تأكد من ممارسة التأمل والتمارين التصالحية بشكل متكرر مثل اليوجا للتخلص من التوتر. من المهم أيضًا الحفاظ على دورة نوم صحية لأن اتباع الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم أمر ضروري للحفاظ على توازن الهرمونات. تأكد من تضمين منتجات مستدامة ، وقراءة الملصقات بعناية ، وتقليل استخدام البلاستيك ، وإذا كنت شخصًا يمارس العناية بالبشرة ، فعليك الابتعاد عن EDCs. "EDC هو مادة كيميائية معطلة للغدد الصماء توجد غالبًا في منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر. تحتوي المواد البلاستيكية أيضًا على مادة بيسفينول يمكن أن تسبب اختلالات هرمونية وتزيد من سوء أعراض متلازمة تكيس المبايض.









غالبًا ما يؤدي متلازمة تكيس المبايض إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ولهذا يُنصح بإضافة الحقن العشبية إلى روتينك. أضف القليل من القرفة إلى الماء ، فهذا سيساعد على استقرار مستويات السكر والأنسولين كما سيسرع عملية التمثيل الغذائي. الريحان المقدس أو شاي التولسي هو وسيلة طبيعية ممتازة للتخلص من السموم. تأكد من إضافة شاي النعناع إلى روتينك الصباحي لأنه يجدد شبابك. يمكن أن يكون هناك خيار آخر وهو تناول شاي البابونج في المساء حيث يمكن أن يساعدك ذلك على الاسترخاء وإفراز هرمون الميلاتونين ، هرمون النوم.









يمكن أن تكون إضافة المكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي مفيدة أثناء محاربة متلازمة تكيس المبايض ، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة مكملات لضمان مستويات المغذيات المثلى. يقترح الدكتور راي: "يمكنك التفكير في زيت السمك أوميغا 3 لتقليل الالتهاب والمكملات الأخرى مثل الإينوزيتول وفيتامين د وفيتامين ب المركب والسيلينيوم والكروم بعد استشارة الطبيب". تساعدك هذه المكملات على إدارة ملف التعريف الأيضي العام الخاص بك أثناء متلازمة تكيس المبايض.







