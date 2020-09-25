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اقتصاد

لتعديل الخطوط المتعارضة مع خط طرد.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بدمياط

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط،عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية، وضعفها عن مركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر،وذلك يوم غد السبت،من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم. 

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وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرأ لقيامها بأعمال تعديل الخطوط المتعارضه مع خط طرد ١٠٠٠مم من  التوسعات الجديده لمحطه مياه كفر سليمان تمهيدا للبدء فى  تجارب التشغيل لحين الانتهاء من الأعمال.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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