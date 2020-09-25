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مرأة

بإطلالات مختلفة.. نسليهان أتاغول تخطف الأنظار على إنستجرام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:33 م
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
حرصت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.


وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي "توب" باللون الأسود بأكمام طويلة و مطبوع عليه كلمات باللون الأحمر، واختارت عليه بنطال واسع باللون الرمادي، وحذاء رياضي باللون الأبيض في الأسود.

وفي الإطلالة الثانية، ظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة غريبة مرتدية شورت باللون الأصفر، وعليه قميص باللون اللبني وجاكيت بدلة باللون الرمادي وعليها حزام باللون الأسود، وتحتهم بادي باللون الأحمر هاي كول وأكمام طويلة، واختارت عليه بوت طويل باللون الأسود، وتحته شراب طويل باللون الأسود.

وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وانسيابية حيث قامت بعمله صغيرتين صغيرتين على جانبي وجهها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت نسليهان أتاغول إطلالتها بوضع الماكياج ، فقد اختارت وضع الآي لاينر والآي شادو باللون الأسود، مع أحمر الشفاه باللون النبيتي لتبرز من جمال ملامحها.

ولم تتكلف نسليهان أتاغول في ارتداء الاكسسوارات ؛ حيث اكتفت بالتزين بقرطين ناعمين باللون الفضي في الأسود لكتا الإطلالتين.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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