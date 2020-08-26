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مرأة

بـ قبعة صفراء غريبة.. نسليهان أتاغول بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:08 م
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
حرصت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول  على مشاركة صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.




وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي "توب" باللون الأسود كت وحمالات غريبة من على الأكتاف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية وقامت بارتداء قبعة باللون الأصفر على رأسها، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.


ولم تتكلف نسليهان أتاغول في إطلالتها بوضع الماكياج او ارتداء الاكسسوارات ؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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