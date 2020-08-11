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مرأة

وسط الطبيعة.. نسليهان أتاغول تبرز جمالها بإطلالة بيضاء

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:21 م
نسليهان أتاغول
نسليهان أتاغول
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آية التيجي
شاركت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول  كواليس جلسة تصوير لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.

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وظهرت نسليهان أتاغول وهي ترتدي قميص باللون الأبيض الواسع بأكمام طويلة وشفاف من الأكتاف، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت نسليهان أتاغول بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة بعمله كحكة و تركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت نسليهان أتاغول إطلالتها بوضع الماكياج؛ حيث اختارت الأي لاينر باللون الأسود لتبرز من لون عينيها، مع اللون الكشميري كاحمر شفاه.

وأبرزت نسليهان أتاغول إطلالتها بإرتداء بعض  الاكسسوارات؛ حيث اختارت ان ترتدي قرطين ناعمين باللون الذهبي، وقامت بوضع وردة على فمها.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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In nature

A post shared by Neslihan Atagül Doğulu (@neslihanatagul) on

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