وسط الطبيعة.. نسليهان أتاغول تبرز جمالها بإطلالة بيضاء

، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.

، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.



وقامت نسليهان أتاغول بلم شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة بعمله كحكة و تركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.



وأكملت نسليهان أتاغول إطلالتها بوضع الماكياج؛ حيث اختارت الأي لاينر باللون الأسود لتبرز من لون عينيها، مع اللون الكشميري كاحمر شفاه.



وأبرزت نسليهان أتاغول إطلالتها بإرتداء بعض الاكسسوارات؛ حيث اختارت ان ترتدي قرطين ناعمين باللون الذهبي، وقامت بوضع وردة على فمها.