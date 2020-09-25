بالجينز الأسود.. ديميت أوزديمير تتألق في آخر إطلالاتها

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير، متابعيها صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال ناعمة من سيارتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ديميت اوزديمير بتوب باللون الأسود وعليه جاكيت جينز باللون الأسود أيضا بأكمام طويلة، واختارت حقيبة باللونين الأبيض والأسود لتكتمل بذلك إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الويفي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير بإرتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء نظارة شمس بالشكل الدائري باللون الأسود.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..