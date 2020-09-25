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محافظات

هدوء وسيولة مرورية بشوارع أسوان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:09 م
هدوء وسيولة مرورية
هدوء وسيولة مرورية بشوارع أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية داخل نطاق محافظة أسوان إنتظام كامل حيث يتنقل المواطنين فى أجواء هادئة وإنتظام حركة المرور.

وبالتوازى مع ذلك تواصل مدينة أسوان تنفيذ مشروع التطوير الشامل والذى يضم السوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل حيث تصل تكلفته نحو 270 مليون جنيه.

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ويأتى المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل اسوان عاصمة للشباب والثقافة الإفريقية وتتضمن أعمال التطوير تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة كما يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية التي تخدمه. 

هذا بجانب تطوير الأرضيات والممرات الموجودة داخل السوق، وإنشاء بوابات للدخول والخروج، بجانب تطوير واجهات ولافتات المحلات لتصبح موحدة الشكل، وكذا تركيب مظلة لتغطية السوق، ومن المخطط الانتهاء من مشروع السوق السياحي مطلع العام 2021.

فيما تشمل أعمال تطوير ميدان المحطة تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة، وإزالة الجزيرة الوسطى، وإنشاء نافورة راقصة عليها، فضلًا عن إقامة العديد من البرجولات وتكثيف الزراعات في مختلف أنحاء الميدان، وكذا إقامة أماكن انتظار لكل من الأفراد والسيارات. 

كما يشمل المشروع أيضًا تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمى بمساحة 7 أفدنة منه 60 % مسطحات خضراء ، وأيضًا نوافير مع نافورة راقصة وشاشات عرض بلازما و دورات مياه عمومية وكافيهات وساحة إنتظار للسيارات. 

بينما سيتم إعادة الإستفادة من الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار فى رفع كفاءة حدائق أخرى حيث يقوم بتنفيذ هذا المشروع الحيوى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .
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