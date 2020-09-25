علماء: فيروس كورونا يتحور بشكل مخيف وسينتشر بطرق أسرع

كشفت دراسة حديثة أن فيروس كورونا التاجي ربما يكون قد تحور لينتشر بشكل أسرع.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فحص الخبراء أكثر من 5000 جينوم من الفيروسات التي تعافت في المرحلة الأولى من الوباء في هيوستن، وتمت مقارنة هذه العينات المأخوذة من موجة العدوى الأخيرة.

ووجدت الدراسة ، التي لم يتم فحصها من قبل زملائنا العلماء قبل نشرها ، أن 99٪ من جميع السلالات في الموجة الثانية بها طفرة تعرف باسم D614G، وبالمقارنة ، تم العثور عليه فقط في 70 في المائة من العينات المأخوذة خلال أول اندلاع للمدينة ، مما يشير إلى أنه دفع سلالات تنافسية.

أظهرت الدراسات أن الطفرة تزيد من عدد "الطفرات" على الفيروس التاجي بشكل النتوءات هي التي تسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا ومهاجمتها ، مما يزيد من قدرة الفيروس المتحور على إصابة الخلايا.

قال الأكاديميون في مستشفى هيوستن ميثوديست - الذين أجروا أول دراسة من نوعها، ان المرضى المصابين بالسلالة المتغيرة كانت لديهم كميات أعلى بكثير من الفيروس عندما تم تشخيصهم لأول مرة.

لكنهم وجدوا القليل من الأدلة على أن الطفرات في فيروس SARS-CoV-2 جعلته أكثر فتكًا ، مشيرين إلى أن شدة COVID-19 ، المرض الناجم عن الفيروس ، كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالظروف الطبية الأساسية للمرضى وعلم الوراثة.

وقالوا أيضًا إن بعض مناطق بروتين السنبلة - الهدف الأساسي للقاحات فيروس كورونا قيد التطوير حاليًا - أظهرت العديد من الطفرات ، مما قد يشير إلى أن الفيروس يتغير من أجل التهرب من الاستجابة المناعية للجسم.