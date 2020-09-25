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رياضة

منتخب غانا يستدعي جون أنطوي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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حسن العمده
تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من الاتحاد الغاني لكرة القدم، يؤكد فيه استدعاء المهاجم جون أنطوي لاعب الفريق للانضمام لصفوف المنتخب الغاني خلال التجمع الدولي في أكتوبر المقبل.

وأكد خطاب المنتخب الغاني أنه يطلب انضمام جون أنطوي بداية من يوم ٥ أكتوبر المقبل، على أن يعود يوم ١٣ من نفس الشهر.

شدد خطاب المنتخب الغاني على أن البلاك ستارز سيخوضون مباراتين وديتين دوليتين خلال التجمع أمام مالي وغينيا الاستوائية يومي ٩ و١٢ أكتوبر.

يذكر أن جون أنطوي دخل تاريخ الكرة المصرية بتسجيله ١٠٢ هدفا حتى الآن في مختلف البطولات
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