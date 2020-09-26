بلغنا الشرطة علطول.. الجنايني يكشف كواليس أزمة اختفاء كئوس المنتخب .. فيديو

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفه بادارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل أزمة اختفاء عدد من كئوس المنتخب الاول خلال الفترة الماضية





وأكد عمرو الجنايني في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن الاتحاد في البداية قام بحصر الكئوس ليفاجأ باختفاء عدد منها حيث أكد البعض ان الاختفاء كان بسبب احتراق الاتحاد او اثناء الهجوم عليه، مشيرا إلى ان اللجنه قامت بفحص الدفاتر والمستندات ولكن لم تصل لاي شيء.





وأضاف أن تلك الكئوس هي تراث مصري يجب الحفاظ عليه، وان اللجنه بحثت عن اي مستند يثبت مكان الكئوس المختفيه .





ونوه الى ان اللجنه أخطرت الشرطه بتلك الواقعه ليتم البدء في تحقيقات عاجله، لمعرفه مكان تلك الكئوس ، و المسؤل عن اختفائها ، مؤكدا ان الهدف هو اظهار الحقيقة .





اما عن المنتخب الاول والاستعداد لـ تصفيات كأس العالم وكأس الامم الافريقية فأكد ان اللجنه لديها ثقه كامله في حسام البدري المدير الفني للمنتخب، مشيرا الى ان استنئاف بطولة الدوري كان في مصلحه المنتخب.





وأضاف أن البدري حاليا يتابع جميع لاعبي الدوري المصري لمعرفه مستواهم و اختيار الانسب للمرحله المقبلة