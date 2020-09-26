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سيارات

عايز تخلي عربيتك جديدة؟..اتبع هذه النصائح

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
اعطال السيارات
اعطال السيارات
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أماني نوار
تحتاج السيارات دائما للعناية حتى تقل أعطالها، ويطول عمرها، وفي هذا التقرير سنعرض عددا من النصائح المهمة للحفاظ على سيارتك وتبقيها بعيدة عن المشاكل .

في البداية يجب على قائد السيارة فحص جميع زيوت السيارة بشكل دائم ، بما فيها زيت المحرك ، وزيت ناقل الحركة ، وزيت الفرامل .

ومن الضروري أيضا متابعة والحفاظ على مستوى الماء في خزان تبريد المحرك، وخصوصا في فصل الصيف ، حيث أن حرارة الوسط الخارجي ترتفع؛ مما يؤثر على حرارة محرك السيارة ،وبالاخص إذا كان مستوى الماء به قليلا .

لا تترك أي خدوش في السيارة مهما كانت متناهية في الصغر ، لان هذه الخدوش إذا تم إهمالها؛ ستؤدي إلى ظهور صدأ في المنطقة المحيطة بها .

يجب المحافظة على غسيل السيارة من الاسفل بشكل دوري ، لان ذلك يضمن عدم التصاق الطين والاتربة بالهيكل السفلي .

لا تنسى ابدا تغيير فلتر تنقية البنزين بشكل دوري كل 6 أشهر؛ فهو  يؤثر على سرعة السيارة وأدائها، بالإضافة إلى تغيير فلتر تنقية الهواء الداخل لحجرة القيادة وتنظيفه بشكل مستمر.
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