عايز تخلي عربيتك جديدة؟..اتبع هذه النصائح

تحتاج السيارات دائما للعناية حتى تقل أعطالها، ويطول عمرها، وفي هذا التقرير سنعرض عددا من النصائح المهمة للحفاظ على سيارتك وتبقيها بعيدة عن المشاكل .
في البداية يجب على قائد السيارة فحص جميع زيوت السيارة بشكل دائم ، بما فيها زيت المحرك ، وزيت ناقل الحركة ، وزيت الفرامل .
في البداية يجب على قائد السيارة فحص جميع زيوت السيارة بشكل دائم ، بما فيها زيت المحرك ، وزيت ناقل الحركة ، وزيت الفرامل .
ومن الضروري أيضا متابعة والحفاظ على مستوى الماء في خزان تبريد المحرك، وخصوصا في فصل الصيف ، حيث أن حرارة الوسط الخارجي ترتفع؛ مما يؤثر على حرارة محرك السيارة ،وبالاخص إذا كان مستوى الماء به قليلا .
لا تترك أي خدوش في السيارة مهما كانت متناهية في الصغر ، لان هذه الخدوش إذا تم إهمالها؛ ستؤدي إلى ظهور صدأ في المنطقة المحيطة بها .
لا تترك أي خدوش في السيارة مهما كانت متناهية في الصغر ، لان هذه الخدوش إذا تم إهمالها؛ ستؤدي إلى ظهور صدأ في المنطقة المحيطة بها .
يجب المحافظة على غسيل السيارة من الاسفل بشكل دوري ، لان ذلك يضمن عدم التصاق الطين والاتربة بالهيكل السفلي .
لا تنسى ابدا تغيير فلتر تنقية البنزين بشكل دوري كل 6 أشهر؛ فهو يؤثر على سرعة السيارة وأدائها، بالإضافة إلى تغيير فلتر تنقية الهواء الداخل لحجرة القيادة وتنظيفه بشكل مستمر.