عايز تخلي عربيتك جديدة؟..اتبع هذه النصائح

يجب المحافظة على غسيل السيارة من الاسفل بشكل دوري ، لان ذلك يضمن عدم التصاق الطين والاتربة بالهيكل السفلي .





لا تنسى ابدا تغيير فلتر تنقية البنزين بشكل دوري كل 6 أشهر؛ فهو يؤثر على سرعة السيارة وأدائها، بالإضافة إلى تغيير فلتر تنقية الهواء الداخل لحجرة القيادة وتنظيفه بشكل مستمر.