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رياضة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر وعلي معلول.. وموقف النادي من رجب بكار

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
فايلر وعلي معلول
فايلر وعلي معلول
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محمد رشاد
قال هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وثنائي الفريق الأحمر، الدولي التونسي علي معلول، وحمدي فتحي.

المدير الرياضي ببيراميدز، أضاف في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لم يحصل ولم نفكر في الدخول بمفاوضات مع رينيه فايلر وثنائي الأهلي حمدي فتحي وعلي معلول".

وتابع :"نفكر في احتياجات الفريق من الناحية الفنية فقط ، ولم نفكر في التعاقد مع أي لاعب من جانب الأهلي لديه عقد".

وعن تعاقد ناديه مع الحارس شريف إكرامي؛ كشف :"أُفضّل نوعية اللاعبين مثل شريف إكرامي؛ لعمل توازن في غرفة تبديل الملابس".

هاني سعيد تحدث أيضًا عن موقف ناديه بيراميدز من اللاعب رجب بكار، قائلًا :"رجب بكار مستبعد فنيًا وليس إداريًا، إذا كان اللاعب لديه رغبة في الرحيل فلن نقف في طريقه".

وشهدت الفترة الماضية استبعاد رجب بكار عن آخر ثلاث مباريات مع بيراميدز قبل أن يخرج وكيل اللاعب تامر النحاس معلنًا أن في حال رحيل موكله عن بيراميدز فستكون خطوته المقبلة إما الانتقال للأهلي أو الزمالك.

جدير بالذكر أن إدارة بيراميدز نجحت في تدعيم صفوفها بثلاث صفقات قبل بداية الموسم الجديد بداية من ضم أحمد فتحي بعد نهاية عقده ثم رمضان صبحي قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، وأخيرًا شريف إكرامي بعد رحيله عن الأهلي.
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