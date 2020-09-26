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رياضة

دوري القسم الثاني.. نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:18 م
النصر والقناة
النصر والقناة
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات الجولة الـ19 من دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة ، حيث استمرت نتيجة التعادل السلبي في معظم المباريات . 

وجاءت النتائج كالتالي : 

القناة 0-0 النصر 
النجوم 0-0 الداخلية 
المريخ 1-0 جمهورية شبين 
كوكاكولا 0-0 بتروجيت 
الترسانة 1-0 الزرقا 
منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا 

ترتيب المجموعة : 
١- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة 
٢-  بتروجيت 32 نقطة 
٣- الداخلية 31
٤-منتخب السويس 28 
٥-النصر 28
٦-جمهورية شبين 23 
٧-القناة 25
٨- النجوم 22
٩-المريخ 18 
١٠ - كوكاكولا 18
١١-الترسانة 15
١٢- الزرقا 9
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