دوري القسم الثاني.. نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة

انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات الجولة الـ19 من دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة ، حيث استمرت نتيجة التعادل السلبي في معظم المباريات .
وجاءت النتائج كالتالي :
القناة 0-0 النصر
النجوم 0-0 الداخلية
المريخ 1-0 جمهورية شبين
كوكاكولا 0-0 بتروجيت
الترسانة 1-0 الزرقا
منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا
ترتيب المجموعة :
١- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة
٢- بتروجيت 32 نقطة
٣- الداخلية 31
٤-منتخب السويس 28
٥-النصر 28
٦-جمهورية شبين 23
٧-القناة 25
٨- النجوم 22
٩-المريخ 18
١٠ - كوكاكولا 18
١١-الترسانة 15
١٢- الزرقا 9