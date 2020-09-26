دوري القسم الثاني.. نتائج الشوط الأول بمجموعة القاهرة

انتهت أحداث الشوط الأول من منافسات الجولة الـ19 من دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة ، حيث استمرت نتيجة التعادل السلبي في معظم المباريات .





وجاءت النتائج كالتالي :





القناة 0-0 النصر

النجوم 0-0 الداخلية

المريخ 1-0 جمهورية شبين

كوكاكولا 0-0 بتروجيت

الترسانة 1-0 الزرقا

منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا





ترتيب المجموعة :

١- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

٢- بتروجيت 32 نقطة

٣- الداخلية 31

٤-منتخب السويس 28

٥-النصر 28

٦-جمهورية شبين 23

٧-القناة 25

٨- النجوم 22

٩-المريخ 18

١٠ - كوكاكولا 18

١١-الترسانة 15