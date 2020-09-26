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فن

سليمان عيد ناعيا المنتصر بالله: ربنا يرحمه ويغفر له

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:32 م
المنتصر بالله
المنتصر بالله
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محمد بدران
نعى الفنان سليمان عيد الفنان المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر سليمان عيد صورة الراحل المنتصر بالله وعلق قائلًا :"وفاة الفنان المنتصر بالله إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 


كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة. 


المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 واشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.


وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.


وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.

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