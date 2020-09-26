العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

تسعي وزارة النقل للانتهاء من القطار الكهربائي الجديد العاشر من رمضان - السلام، قبل اكتوبر 2021‪ خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة.





ويشمل مشروع القطار الكهربائي العاشر من رمضان - السلام، إنشاء 12 محطة على طول المسار وتنفيذ 6 كباري، و 2 نفق للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة.





وسيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كيلو مترًا، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة، ليصل إجمالي طول القطار الكهربائي إلى 84 كيلو مترًا، وعدد محطات 15 محطة.





وأوضحت وزارة النقل في شهر مايو الماضي ، إن النسبة الكلية لمعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان" وصلت إلى 29 %.





ووصلت نسبة إنجاز المشروع، طبقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل من ما يقرب 33 % من أعمال الكباري بالمشروع و70 % من أعمال الأنفاق، و15.9 % من أعمال جسور السكة ونحو 12.5 % من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.





وتسعي وزارة النقل لتمويل مشروع القطار الكهربائي العاشر من رمضان - السلام من خلال التفاوض مع بنك اكزيم الصيني.





وأكد تحالف افيك /كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي في اجتماع سابق مع وزير النقل ان التحالف قام بارسال مجموعة من أفضل الخبراء المتخصصين للإشراف على تنفيذه باستخدام أفضل نظم التكنولوجيا خاصة أن قطار العاشر من رمضان _ السلام هو أول قطار كهربائي في مصر.









وعقد المهندس كامل الوزير، - وزير النقل اجتماعًا موسعًا أمس مع كلا من السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج ومسئولي تحالف افيك/ كريك الصيني المنفذ لمشروع القطار الكهربائي السلام / العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.





من جانبه أكد السفير الصيني بالقاهرة أن مشروع القطار الكهربائي يعتبر نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين الصيني والمصري.



