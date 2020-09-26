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أخبار العالم

الكويت تدرس إنهاء عمل 1961 معلمًا غير كويتي يوليو المقبل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:28 م
وزارة التربية الكويتية
وزارة التربية الكويتية
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية أن وزارة التربية في دولة الكويت تدرس إنهاء عمل 1961 معلمًا ومعلمة غير كويتيين بداية من يوليو المقبل .

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن الوزارة  وضعت 1961 في مرمى التفنيشات يوليو المقبل في 5 تخصصات، وأكد  أن قطاع التعليم العام حصر أعداد العاملين في جميع التخصصات بناء على توجيهات الجهات المعنية. 

وأفادت الصحيفة الكويتية أن ديوان الخدمة المدنية طلب من وزارة التربية موافاته ببيان تفصيلي بعدد الموظفين غير الكويتيين من حملة تخصصات الشريعة الإسلامية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والفلسفة، موضحًا به الاسم والرقم المدني والمسمى الوظيفي واسم المؤهل والعدد الاجمالي لكل تخصص على حدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الديوان شدد على أن يكون لكل تخصص بيان تفصيلي منفصل ليتسنى له إجراء الدراسة اللازمة للوصول للتطبيق الأمثل لقرارات مجلس الخدمة المدنية، الخاصة بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. 

وألمحت الصحيفة الي أن عدد معلمي التربية الإسلامية غير الكويتيين في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) يبلغ 1319 معلمًا (670 ذكورًا - 649 إناثًا) من جنسيات عربية وخليجية، بينما بلغ عدد المقيمين العاملين في تخصص الاجتماعيات 174 معلمًا و66 معلمة.

ونوهت الصحيفة الي عدد المعلمين غير الكويتيين في مادة التاريخ يبلغ  58 معلمًا و46 معلمة، وفي الجغرافيا 108 معلمين و105 معلمات، وفي علم النفس والاجتماع 22 معلمًا و5 معلمات، أما في الفلسفة فبلغ عددهم 57 معلمًا ومعلمة واحدة فقط.

 وقالت الصحيفة الي أن الإدارات المعنية تعمل على تجهيز كشوفات بأسماء جميع المعلمين المقيمين في التخصصات الخمسة المشار إليها تمهيدًا لإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية بناء على طلبه لدراسة مدى إمكانية إنهاء خدماتهم دفعة واحدة من عدمه.
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