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فن

الحب كله.. شريف سلامة بصحبة زوجته داليا مصطفى في إطلالة رومانسية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:44 م
شريف وداليا
شريف وداليا
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محمد بدران
شارك الفنان شريف سلامة ، متابعيه، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر شريف سلامة  برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفي  بإطلالة رومانسية وعلق قائلًا "الحب كله العمر كله بحبك با استمرار بحبك طول العمر".
 

يذكر أن احدث أعمال شريف سلامة مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضة قريبا.


مسلسل اسود فاتح بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.


وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.


مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

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