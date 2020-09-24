شريف سلامة عن دوره في "أسود فاتح": سيف شخصية غريبة وردود فعلها غير متوقعة

تنطلق الدراما الاجتماعية "أسود فاتح" ضمن "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، ابتداءً من 27 سبتمبر الجاري، من الأحد إلى الخميس.
وعن دوره في المسلسل يتحدث شريف سلامة: "لطالما اخترت الشخصيات التي تتضمن تحديا من نوع ما، حيث أقوم بدراستها جيدًا وأقرّبها مني وأبذل مجهودًا لرسم كافة التفاصيل المتعلقة بها قبل بالتصوير كي أكون جاهزًا عند إشارة المخرج."
ويضيف شريف سلامة: "شخصية سيف غريبة وردود فعلها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدي والنزاع حاضريْن دائمًا بينهما".
ويتابع سلامة: "ألعب دور "سيف"، و"رانيا" هي طبعًا شقيقتي، وسيعرف المشاهد طبيعة العلاقة المتوتّرة بيننا منذ المشهد الأول، إذ سرعان ما ستظهر الصراعات القوية تِباعًا".
ويضيف شريف سلامة: "شخصية سيف غريبة وردود فعلها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدي والنزاع حاضريْن دائمًا بينهما".
العمل من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، ابراهيم ربيع، حمدي التايه، وإخراج كريم العدل.
يرصد العمل حياة رانيا خطّاب (هيفا وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.