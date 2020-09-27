الإفتاء تكشف عن سُنة كان يفعلها النبي في صلاة الظهر



وأضاف «وسام»، خلال لقائه بفيديو مسجل له عبر قناة اليوتيوب، أنه إذا قرأ المصلى سورة قصيرة فى الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر فهذا جائز وليس حرامًا، ولكن الأفضل والأولى للمسلم اتباع سنة نبيه الكريم.









أيهما أولى صلاة الجنازة أم سُنة الظهر

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا أقدم الإنسان على صلاة الجنازة ولكن يريد أن يصلى سُنة الظهر أو المغرب فبهذا يكون حدث تزاحم ولا يستطيع أن يجمع فيفضل فى هذه الحالة الترجيح .

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « أيهما أفضل صلاة ركعتا سُنة الظهر أو المغرب أو العشاء أو صلاة الجنازة ؟»، أنه يفضل الترجيح إذا حدث تزاحم عليه فى الصلوات فمن الممكن أن تصلى السُنة ثم تصلى الجنازة أو العكس ولكن أن كانت الجنازة ستفوته فالأفضل أن تصلى الجنازة ثم تصلى السُنة فيما بعد.





حكم قضاء صلاة الصبح وسنتها قبل الظهر

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها متى ما ذكرها، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد ‏ذكرها.‏







وأضاف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس» أنه يجوز لمن استيقظ بعد طلوع الشمس، أن يصل سنة الفجر أولًا، ثم يصلي الفريضة، مستشهدًا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري ومسلم، والسنن، وعند أبي داود: «فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر».

وأوضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأذان ثم صلى الراتبة -سنة الفجر- ثم أمر بإقامة الصلاة بعد ذلك فصلى الفريضة.

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها متى ما ذكرها، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد ‏ذكرها.‏

وأضاف «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس» أنه يجوز لمن استيقظ بعد طلوع الشمس، أن يصل سنة الفجر أولًا، ثم يصلي الفريضة، مستشهدًا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غلبهم النوم في سفر فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، كما في صحيح البخاري ومسلم، والسنن، وعند أبي داود: «فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر».

وأوضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأذان ثم صلى الراتبة -سنة الفجر- ثم أمر بإقامة الصلاة بعد ذلك فصلى الفريضة.

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن النبى – صلى الله عليه وسلم- كان عندما يصلى صلاة الظهر كان يقرأ فى الركعتين الأول الفاتحة وسورة قصيرة بعدها، وفى الركعتين الأخيرتين كان يقرأ الفاتحة فقط، مضيفا أن هذه هى سنة سيدنا رسول الله –عليه الصلاة والسلام- فى صلاة الظهر.