AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تتسلم رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر المقبل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:08 م
قاعة مجلس الأمن الرئيسية
قاعة مجلس الأمن الرئيسية بــ نيويورك
Advertisements
محمد وديع
تتسلم روسيا بداية من شهر أكتوبر المقبل رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بعد رئاسة النيجر في شهر سبتمبر الجاري.

واختارت النيجر عقد أربعة اجتماعات ركزت على المجالات ذات الأولوية، وهي مناقشة حول دور المنظمة الدولية للفرانكوفونية في السلام والأمن، مع إحاطات متوقعة من الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، لويز موشيكيوابو، والأمانة العامة للأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وتبنت النيجر عقد مناقشة حول الأطفال والنزاع المسلح والهجمات على المدارس، مع التركيز على منطقة الساحل ونقاش حول الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19 مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري حول الأثر الإنساني للتدهور البيئي على السلام والأمن مع التركيز بشكل خاص على منطقة الساحل.

كما اختارت النيجر موضوعات إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعقدت المناقشة ربع السنوية حول أفغانستان. وفيما يتعلق بأفغانستان وتبني قرار لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، هذا بالإضافة الى الاجتماعات المنتظمة بشأن سوريا واليمن والحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

وفيما يتعلق بالقضايا الأفريقية، اختارت النيجر مناقشة الأوضاع حول السودان وجنوب السودان. والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفرانكفونية ضد إرهاب تركيا في الساحل والصحراء

الإمارات تؤكد التزامها بدعم التعاون بين الجهات الإقليمية والدولية في مجلس الأمن

مجلس الأمن يؤكد الالتزام الدولي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية

أفريقيا في قلب الرئيس.. السيسي يدافع عن القارة السمراء أمام العالم بالأمم المتحدة | تفاصيل

ترشيحاتنا

أنا بصلح مش بفسد.. الرئيس السيسي للمصريين: محدش هيقدر يدخل بيننا

النصر ضد التعاون.. صراع آسيوي بنكهة سعودية في دوري الأبطال

سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور

عبر الفيديو كونفرانس.. السيسي يشهد افتتاح كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع محور شبرا- بنها.. فيديو

سعر فيات fiat 500 c اليوم في مصر .. صور

أفعال مترضيش ربنا.. السيسي: دعوات 20 سبتمبر غرضها التدمير وليس التغيير.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن 4 أسابيع عقوبة لسيدة بريطانية بسبب تزويد سيارتها بالوقود.. تفاصيل

الفرق بين زيت الزيتون والزيت النباتي.. وأيهما أفضل للصحة

عن مسلسل ابنة السفير .. أنجين اكيورك ونسليهان أتاغول أفضل ممثل وممثلة في تركيا