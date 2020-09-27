السمالوطى لأئمة تايلاند: واجب العلماء إعادة تشكيل وعى الأمة وبيان صحيح الدين

قال الدكتور نبيل السمالوطى، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الدعوة لا تمارس إلا فى ظروف بيئية معينة، لذلك يجب على الداعية أن يكون ملما بأمرين هامين هما علوم الشريعة وفقه الواقع.









وأوضح الدكتور السمالوطى، خلال محاضرته التى ألقاها بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لأئمة وعلماء تايلاند عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن واجب العلماء فى عصرنا الراهن ضرورة معرفة ظروف المخاطبين النفسية وخصائصهم الشخصية، وأيضا النظم الاجتماعية التى تمارس فيها الدعوة وأن يكون على علم بالمشكلات التى يعانى منها المخاطبون، إلى جانب وجوب إسهامهم في صناعة الإنسان وصناعة فكره وقلبه ووجدانه على أسس سليمة، وأن يوضحوا حقائق الدين الصحيح عقيدة وشريعة وحضارة وسيرة وتاريخا.







