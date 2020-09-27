وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الرحلات بحي الكوثر بسوهاج

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي الرحلات بحي الكوثر، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد عبد الهادي، مدير عام مكتب المحافظ.





كما شاهد بعض الأطفال وهم يمارسون لعبة السباحة بحمام السباحة بالنادي، وتفقد صالة الألعاب الرياضية بالنادي، كما عرض "فريد" خطة تطوير النادي، لتقديم افضل مستوى من الخدمات الرياضية بسوهاج.





كما انطلق ماراثون الدراجات من المهرجان من كورنيش النيل وصولًا لجامعة سوهاج القديمة بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات علي متن 100 دراجة.





واشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مهرجان الدراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" يأتي في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة.





وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، يسري كفافي، معاون وزير الشباب والرياضة، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبدالهادي! مدير عام مكتب المحافظ.





وذلك فى إطار تنشيط الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية إلى مراكز الشباب والأندية مع الأخذ في الإعتبار الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.









وسيتفقد "صبحي" بعض الألعاب الرياضية الخاصة بالأولمبياد الطفل المصري، ويشهد تصفيات رياضية بين محافظات الوادى الجديد وأسيوط وسوهاج، في كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة والسلة والعاب القوى وتنس الطاولة.





وتضم الجولة أيضًا إفتتاح ملعب النجيل الصناعي بنادي حي الكوثر المنشأ بمعرفة وزارة الشباب والرياضة ويتفقد إجراءات طرح "الأكوابارك" الجاري تنفيذها بنظام حق الانتفاع ضمن المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.





كما سيتفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نادي الإيمان للمُعاقين.



