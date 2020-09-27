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برلمان

القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:14 م
القائم بأعمال الأمين
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد
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فريدة محمد

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ اليوم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ حضروا إلى المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية ، والعضوين هم الدكتور زين الأطناوى، والمهندس حازم الجندى، و بعد الانتهاء من استلام الكارنيه واستمارة رغبات عضوية اللجان النوعية بالمجلس.

واكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن العدد المتبقى من الأعضاء الذين لم يستلموا كارنيهات العضوية هو 5 أعضاء فقط حتى الآن، من الأعضاء المنتخبين، بالإضافة إلى الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وفقا لقانون مجلس الشيوخ، والذين يبلغ عددهم 100 عضوا.

و اكد الدكتور زين الاطناوي، عضو مجلس الشيوخ، أنه يرغب فى عضوية   لجنتى الصحة والشباب، و اضاف  " مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم ومؤثر وسيهتم بكل ما يتعلق بالمواطن، وأن المجلس سيكون بمثابة بيت خبرة يقم مشروعات قوانين تخدم المجتمع.

و لفت إلى أن مجلس الشيوخ يجب  أن يكون له دورا فى إزالة أى لغط حول قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال إن المجلس يضم العديد من الخبرات ويستطيع التفاعل مع كل مشكلات المجتمع.

وبالنسبة لقطاع الصحة طالب بمزيد من  الاهتمام بالصعيد ، موضحا ان محافظته المنيا تحتاج إلى مستشفي أورام وتوفير بعض التخصصات فى المستشفيات.

و أكد أنه سيهتم بقضايا الشباب وخاصة مشكلة البطالة بمحافظة المنيا التى تعد إحدى المحافظات الأشد فقرا، لافتا إلى أهمية تحقيق عملية التنمية فى الصعيد وإنشاء مراكز صناعية واستكمال منظومة إنشاء وتطوير الطرق وبناء المصانع.

واكد الإطناوى، على اهمية الأهتمام بدعم مراكز الشباب خاصة فى القرى، وتوفير كل الأنشطة فيها لاستيعاب الشباب واحتوائهم وحمايتهم من محاولات استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة، قائلا إن كل ما يبث فى القنوات الإخوانية المعادية مجموعة من الأكاذيب الملفقة والشائعات، وعلى الجميع أن يتصدي لها، كل يؤدي دوره، وأن تكون هناك لقاءات مباشرة مع الناس، ولابد أن تكون هناك رسالة إعلامية محلية في كل مكان، وأن يتم تسويق ما يحدث من إنجازات، لأن هناك  أزمة في تسويق الإنجازات، مثلما حدث مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى لم يتم تسويقه رغم ان قانون فى صالح المواطن.

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بعد استلامه كارنيه العضوية، إن مجلس الشيوخ سيكون له دورا مهما خاصة فى مراجعة ودراسة مشروعات القوانين، مما سيساعد مجلس النواب كثيرا فى إصدار القوانين.

و شدد على اهمية أهمية تطبيق القوانين بشكل صحيح وسليم بعد إصدارها، لافتا إلى أن هناك قوانين جيدة ولكن توجد أخطاء من قبل موظفى المحليات فى التطبيق، مؤكدا أهمية قانون الإدارة المحلية.

و اشار عضو مجلس الشيوخ الى رغبته الانضامام لعضوية لجنة الإسكان، وأنه من التصدى للمخالفات والتعديات التى تتسبب فى العشوائيات لأنها ترهق البلد وتهدر المال العام.
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور
القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد.. صور
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