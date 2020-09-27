السبت.. افتتاح معرض "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" بالهناجر





تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرضا بعنوان "نصر أكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري" بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير من خلال مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وذلك فى السادسة من مساء يوم السبت ٣ أكتوبر المقبل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .





المعرض يضم أكثر من 150 رسما كاريكاتيريا، نشر في المجلات والجرائد المصرية في وقتها، ويأتى المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وفي إطار حرص مشروع ذاكرة الكاريكاتير على إعادة إحياء تراث الكاريكاتير المصري، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس 8 أكتوبر، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.





وأوضح الكاتب عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير وقوميسير المعرض، أن الجمعية المصرية للكاريكاتير برئاسة الفنان جمعة فرحات، تولى المشروع اهتماما كبيرا، وهذا هو المعرض التذكاري الثاني للمشروع، ويجمع لأول مرة أعمال عشرين رسام كاريكاتير، من جيلين مختلفين، الجيل الأول هو جيل الرواد ويضم " ألكسندر صاروخان، الحسين فوزي، محمد عبدالمنعم رخا، زهدي العدوي، أحمد طوغان"، والجيل الثاني هو رسامي ما بعد ثورة يوليو وهم "أحمد حجازي، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، جواد حجازي، جورج البهجوري، حسن حاكم، رؤوف عياد، صلاح الليثي، صلاح جاهين، عبدالحليم البرجيني، عثمان، ماهر داود، محسن جابر، مصطفى حسين، نبيل السلمي" .



