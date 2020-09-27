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رياضة

باتشيكو فى مدرجات إستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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ملك موسي- عدسة حسن العمدة
تواجد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك بمدرجات استاد القاهرة لمتابعة اللاعبين من أرض الملعب أمام الجونة في المباراة التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدوري الممتاز.
 وذلك قبل تولي المهمة رسميًا في التدريبات بداية من الغد.

 وكان أتوبيس الزمالك قد وصل إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض المباراة.
وأعلن طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الفريق في لقاء الجونة بالجولة ويضم التشكيل:
في حراسة المرمى : محمود جنش  
في خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش – حازم إمام 
في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما  - أشرف بن شرقي 
في خط الهجوم : كاسونجو 
بينما يتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وفرجاني ساسي وإسلام جابر ومصطفي فتحي وسيف فاروق جعفر مصطفي محمد  وعمر السعيد.
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول الدوري برصيد ٥٨ نقطة ويسعى جاهدا للفوز لتأمين الوصافة علما بأنه سيتم خصم ٣ نقاط منه فى نهاية الموسم بسبب انسحابه أمام الأهلى فى الدور الأول 
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