ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن .









فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 615 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام اامحافظة، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 123 هاربًا من جنح الحبس الجزئى.









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كما تم ضبط 18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، وأسفرت جهود الحملة أيضًا عن ضبط 318 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 155 محكوما عليهم فى جنح المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.









وفى مجال ضبط الخارجين عن القانون تم ضبط 3 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.









وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (2) كيلوجرام، وتم التحفظ على المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.









وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .







