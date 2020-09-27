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منوعات

القضاء على 500 ألف سمكة قرش مقابل الحصول على لقاح كورونا.. تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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نهى حمدي
منذ أن ألقى فيروس كورونا المستجد بظلاله على العالم منذ ما يقرب من عام تقريبًا، وكل شيء في العالم يدفع ثمن لانتشار هذا الفيروس الخفي، بدايًة من الأرواح التي تزهق متأثرة بالعدوى المميتة وحتى أسماك القرش.

وزعم خبراء الحياة البرية ، أن حوالي نصف مليون سمكة قرش قد يتم ذبحها في محاولة لصنع لقاح Covid-19، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

يتم حصاد الحيوانات المفترسة العلوية من أجل "السكوالين" وهو زيت طبيعي مصنوع في كبد أسماك القرش ، والذي يستخدم كدواء بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا الحالية.

ويستخدم المكون كمساعد لزيادة فعالية اللقاح عن طريق خلق استجابة مناعية أقوى، كما يتم استخدامه في بعض المرشحين للقاح Covid-19، وبالتالي إذا تم استخدام أحد هذه اللقاحات في جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى إنهيار بمنظومة أسمالك القرش. 

وتعتقد مجموعة Shark Allies المدافعة عن البيئة أن حوالي 250.000 سمكة قرش ستحتاج إلى الذبح لتوفير جرعة واحدة لكل شخص، ومع ذلك يعتقد بعض العلماء أنه قد تكون هناك حاجة لجرعتين لتحصين السكان ، مما يعني أن حوالي 500000 سمكة قرش ستحتاج إلى الذبح ، وفقًا لحسابات المجموعة.

وقال "ستيفاني بريندل" المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Shark Allies: "إن صيد  شيء من حيوان بري لن يكون مستدامًا أبدًا ، خاصةً إذا كان حيوانًا مفترسًا كبيرًا لا يتكاثر بأعداد كبيرة".

وهناك الكثير من الأشياء المجهولة حول حجم ومدة استمرار هذا الوباء ، ومن ثم عدد الإصدارات التي يجب أن نمر بها ، وإذا واصلنا استخدام أسماك القرش ، فإن عدد أسماك القرش المأخوذة لهذا المنتج قد يكون مرتفعًا حقًا ، سنة بعد سنة بعد سنة".

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