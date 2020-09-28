AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مات الكلام.. هيفاء وهبي تشارك جمهورها مقطع من أسود فاتح

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها مقطع من مسلسل اسود فاتح عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي برفقة النجم معتصم النهار من احداث مسلسل "أسود فاتح" الذي تم عرض اولى حلقاته أمس وعلقت قائلة "مات الكلام اسود_فاتح #رانيا_خطا🖤 خيانة #هيفاء_وهبي"

مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل. 

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها.

في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وجاءت تلك الخطوة بعد ما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تتغزل في صبري فواز: بحبك كثير

هيفاء وهبي: ملايين اللبنانيين يأملون في معجزة

هيفاء وهبي تتغزل في معتصم النهار: قمرين دول ولا عنيك

الجميلة والوحش.. فراس سعيد بصحبة هيفاء وهبي بكواليس أسود فاتح

هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد: رجل مثير

فيديو نادر لـ هيفاء وهبي من مسابقة ملكة جمال لبنان ..شاهد

ترشيحاتنا

على متن مركب.. حمو بيكا ينشر صورة من الإجازة الصيفية

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها

فضل قراءة سورة البقرة يوميًا.. فوائد لا يعرفها الكثيرون

تعليق ساخر من أحمد موسي بعد فوز الزمالك علي الجونة.. شاهد

صالح جمعة يتألق من تدريبات الأهلي.. شاهد

مع الموجة الثانية.. علامتان تدلان على الإصابة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث