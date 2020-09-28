مات الكلام.. هيفاء وهبي تشارك جمهورها مقطع من أسود فاتح

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها مقطع من مسلسل اسود فاتح عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي برفقة النجم معتصم النهار من احداث مسلسل "أسود فاتح" الذي تم عرض اولى حلقاته أمس وعلقت قائلة "مات الكلام اسود_فاتح #رانيا_خطا🖤 خيانة #هيفاء_وهبي"



مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.



وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الدعوى التي رفعها محمد وزيري (مدير أعمال هيفاء وهبي السابق)، لإثبات زواجه العرفي منها.

في البداية، قام الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، برفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.



وجاءت تلك الخطوة بعد ما كشف ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تقدمه ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها.







