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تكنولوجيا

حيرت الكثيرين.. كيفية تسجيل الخروج من جوجل درايف

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:08 ص
كيفية تسجيل الخروج
كيفية تسجيل الخروج من جوجل درايف
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ندى على
يعتبر تطبيق جوجل درايف Google Drive من افضل التطبيقات التى يقوم المستخدمون فيها بحفظ ملفاتهم ووثائقهم سواء في الدراسة أو العمل، حيث يمكن للطلبة حفظ محاظرات وكتب الكترونية كاملة عليه، والعديد من الملفات الأخرى.  

و يواجه العديد من المستخدمين مشكلة شائعة عند رغبتهم في تسجيل الخروج من جوجل درايف، وعلى الرغم من أنه يمكن الخروج من التطبيق بطرق سهلة للغاية إلا أنهم لا يستطيعون تسجيل الخروج الأمر الذى يجعلهم معرضين للعديد من الاختراقات، والاطلاع على بياناتهم الشخصية. 


وبحسب صفحة الدعم الرسمية من جوجل فإنه يمكن للمستخدمين تسجيل الخروج من جوجل درايف عن طريق هذه الخطوات : 
  
ولتسجيل الخروج من Drive على هاتف أندرويد ، يجب عليك إزالة حساب Google الخاص بك من جهازك أولا، لمنع المستخدمين الآخرين من الوصول إلى جهازك ، تعرف على كيفية تعيين قفل الشاشة 

قم بإزالة حساب Google الخاص بك 

افتح تطبيق الإعدادات.

اضغط على فوق المستخدمون والحسابات.

اضغط على الحساب الذي تريد إزالته.

اضغط على  إزالة الحساب.

للتأكيد ، اضغط على  فوق إزالة الحساب.  

وكانت أعلنت جوجل ، عن تغيير طريقة تعامل خدمة التخزين السحابية التابعة لها Google Drive، مع الملفات والمستندات المهملة، حيث بدءا من تاريخ 13 أكتوبر القادم، سيتم حذف الملفات الموجودة في المهملات تلقائيا بعد مرور 30 يوما. 

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