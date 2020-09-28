بـ جينز ممزق.. هند رضا بإطلالة تكشف جمالها

شاركت الفنانة هند رضا جمهورها صورة جديدة لها، عبر خاصية "استوري" علي حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت هند رضا بإطلالة كاجوال ترتدي جاكيت جلد اسود وبنطالا جينز ممزق وانتعلت كوتش باللون الابيض وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.





تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.





واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.





وكانت هند رضا قد أكدت أن لقب المذيعة والفنانة مقربان إلى قلبها فهى عاشقة للفن بكل أنواعه، كما يوجد هناك ألقاب أخرى يطلقونها عليها جماهيرية عبر مواقع التواصل مثل"الفراشة، الوردة".



