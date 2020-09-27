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فن

شاهد.. هند رضا بصورة رياضية جديدة على إنستجرام

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
هند رضا
هند رضا
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ندى فكري
شاركت الفنانة هند رضا جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت هند رضا في الصورة من الحديقة وارتدت ملابس رياضية وعلقت عليها قائلة: "بدأنا النشاط".

ونالت الصورة إستحسان وإعجاب متابعيها عبر إنستجرام.

وجاءت التعليقات كالتالي:
-صباح النشاط
- ايه الجمال ده يا هند
- بحبك اوووي 
- احلي مذيعة راديو في مصر 

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يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.

تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.

واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.

وكانت هند رضا قد أكدت أن لقب المذيعة والفنانة مقربان إلى قلبها فهى عاشقة للفن بكل أنواعه، كما يوجد هناك ألقاب أخرى يطلقونها عليها جماهيرية عبر مواقع التواصل مثل"الفراشة، الوردة".
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