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رياضة

طارق يحيى يكشف لماذا رفض معاونة باتشيكو في جهاز الزمالك بالفترة المقبلة؟

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إحتمالية عمله في الجهاز المعاون لنادي الزمالك في الوقت الجاري بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.

وأكد طارق يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "رفضت العمل من قبل في الجهاز الفني لميتشو، مدرب الزمالك سابقًا، لأنه رآني أدير الزمالك وقد يسبب له ذلك حالة من القلق لاعتقاده تدخلي في عمل الجهاز الفني".

وأوضح: "سبب رفضي العمل مع ميتشو هو نفس السبب الذي أرفض له العمل مع باتشيكو".

وعن مباراة الجونة قال: ""نحن نبذل مجهود أكبر من أي فريق بسبب لعبنا على الدفاع والهجوم ونحن أستقبلنا أهداف ساذجة".

وأوضح: "من غير الصحيح أن تسكن شباك نادي الزمالك ثلاثة أهداف من كرات ساذجة من كرات ثابتة".

وتابع: "حققنا 3 نقاط هامة للحفاظ على فارق النقاط مع نادي بيراميدز ونجحنا في تجهيز جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية".

وأضاف: "قمت بتبديل بن شرقي بسبب تراجع مستواه البدني وغيابه عن التغطيات الدفاعية وهو سببب تغييره".
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