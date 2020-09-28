بالأرقام.. هل يراهن عشاق الفانتازي على محمد صلاح أمام أرسنال؟

يدخل فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.





ويعد النجم الدولي المصري محمد صلاح رهانا كبيرا لعشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم "الفانتازي"، حيث أقبل العديد على شراء الفرعون أملا في حصد نقاط من أهدافه التي عاهدهم على تسجيلا في شباك ارسنال.



