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أخبار العالم

بريطانيا تختبر عقارا مخصصا لالتهاب المفاصل على مريض بـ كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:57 ص
بريطانيا تختبر عقارا
بريطانيا تختبر عقارا لالتهاب المفاصل لعلاج كورونا
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شيماء مصطفى
تلقى رجل بريطاني، عقارًا تجريبيًا مصممًا لالتهاب المفاصل لعلاج فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول مريض في المملكة المتحدة يتم إعطاؤه هذا الدواء كجزء من تجربة إكلينيكية لعلاج كوفيد -19.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تلقى فرحان حميد، البالغ من العمر 41 عامًا، جرعة من عقار "otilimab" الذي يستخدم لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، خلال علاجه في مستشفى مانشستر الملكي، على أمل أن يخفف هذا الدواء أيضًا من آثار كورونا.

وخضع حميد لهذه التجربة، لدراسة الأمراض الشديدة المرتبطة بفيروس كورونا، والتي تهدف إلى تحديد ما إذا كان الدواء يمكن أن يعالج مرض الرئة الحاد الناجم عن الفيروس.

وقال الدكتور أندي مارتن، الذي يقود التجربة: "المرضى المؤهلون للمشاركة في هذه الدراسة هم أولئك الذين يعانون من صعوبات حادة في التنفس ويعانون من ألم شديد بالرئة بسبب مضاعفات فيروس كورونا ويتلقون دعمًا بالأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف: "نجري هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان هذا العقار - الذي يخضع للتحقيق كعلاج محتمل لالتهاب المفاصل الروماتويدي - يمكن أن يخفف أيضًا من تأثير كورونا على الرئتين، وجهاز المناعة".

ويتم تمويل هذه التجربة من قبل شركة "جلاكسو سميث كلاين" البريطانية، وتشمل 800 بالغ في المستشفيات من المصابين بالتهاب رئوي جراء كورونا.

وتجري التجارب أيضًا في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تظهر النتائج في النصف الأول من عام 2021.
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