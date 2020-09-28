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تطوير العشوائيات: الانتهاء من مشروع الخيالة بالقاهرة في شهر أكتوبر بمليار جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عن أهم المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة وعلى وشك الانتهاء منها، لافتًا إلى أنه من بينها مشروع الخيالة فى مصر القديمة بتكلفة مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى مشروع معًا فى مدينة السلام الذي يحتوى على 4500 وحدة ويعد باكورة المشروعات وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجارى.

وأضاف المهندس خالد صديق خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أن المشروع به مركز ثقافى ومسرح وسينما ومكتبة عامة وكافيتريات تم تدشينه من قبل مؤسسة معًا التى يديرها الفنان محمد  صبحى، موضحًا أن تكلفة الوحدات السكنية فى المشروع تصل إلى مليار جنيه.

وتابع أن هناك مناطق يتم تطويرها مثل المناطق الموجودة تحت خط الضغط العالى بطريق القاهرة القليوبية ويتم تخفيض قدرة ضغط المشروع لحماية المواطنين بتلك المناطق.

وأوضح أن مشرروعات تطوير منطقة منشية ناصر والدويقة تحتوى على عدة مناطق لتطوير العشوائيات، مثل الأسمرات التى تعمل على تطوير الأسمرات والدويقة ومجرى العيون.

وأشار إلى أن المناطق العشوائية يتم اخلائها وتوفير لسكانها سكن بديل لائق بهم، ويتم ترميمها وتطويرها، مضيفًا أن المناطق شديدة الخطورة لا يتم البناء فى نفس مكانها مرة أخرى مثل منطقة الدويقة.

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