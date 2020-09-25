صندوق تطوير العشوائيات: صرف 27.5 مليار جنيه خلال 6 سنوات على المناطق العشوائية..إنشاء نموذج محاكي للأسمرات بعواصم المحافظات

تحدث خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عن الأعمال التي يقوم بها المشروع مؤخرا، كما تناول في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الحديث عن المناطق الغير أمنة وتطويرها، كما تحدث عن المشروعات التي أوصى ببنائها الرئيس السيسي..



المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات: لدينا توجيهات بضرورة إسعاد المواطنين.

قال خالد صديق، المدير التنفيذي لـ صندوق تطوير العشوائيات، لدينا توجيهات خاصة من السلطات بضرورة إسعاد المواطنين، وذلك من خلال وجود بناء ومأمن أمن لهم، معقبا: بنقوم بدراسة التفاصيل الخاصة بالمواطنين وعاداتهم وتقاليدهم.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه التطويرات تأكد على أن الدولة تعي تماما أين تضع أموالها، فهي تستخدم أموالها من أجل تطوير حياة من يستحقوا من الشعب.