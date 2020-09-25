صندوق تطوير العشوائيات: صرف 27.5 مليار جنيه خلال 6 سنوات على المناطق العشوائية..إنشاء نموذج محاكي للأسمرات بعواصم المحافظات

تحدث خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عن الأعمال التي يقوم بها المشروع مؤخرا، كما تناول في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الحديث عن المناطق الغير أمنة وتطويرها، كما تحدث عن المشروعات التي أوصى ببنائها الرئيس السيسي..
المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات:
لدينا توجيهات بضرورة إسعاد المواطنين.
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لـ صندوق تطوير العشوائيات، لدينا توجيهات خاصة من السلطات بضرورة إسعاد المواطنين، وذلك من خلال وجود بناء ومأمن أمن لهم، معقبا: بنقوم بدراسة التفاصيل الخاصة بالمواطنين وعاداتهم وتقاليدهم.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هذه التطويرات تأكد على أن الدولة تعي تماما أين تضع أموالها، فهي تستخدم أموالها من أجل تطوير حياة من يستحقوا من الشعب.
صندوق تطوير العشوائيات: أكثر من 2
مليون مواطن يقيمون في مناطق غير آمنة.قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق يقوم بتغيير حياة المواطنين من العشوائيات والمناطق غير الآمنة إلى حياة جديدة ليست من الجانب العمراني فقط، ولكن من جميع نواحي الحياة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه منذ عام 2008 حتى 2012 وصل حجم مصروفات الصندوق إلى 652 مليون جنيه، وفي 2012 وصل إلى أكثر من27 مليارا، وبنهاية العام الحالي سيصل حجم المصروفات إلى 38 مليار جنيه.
صديق: خطة لتطوير العشوائيات في 221
مدينة
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لـ صندوق تطوير العشوائيات
، إن الصندوق يهدف إلى تطوير العشوائيات في 221 مدينة، متابعا: تم الانتهاء من تطوير 18 ألف و300 وحدة في حي الأسمرات.
وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تم الانتهاء من بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية، كما أن الصندوق بيعمل حاليا على بشائر الخير 5 بإجمالي 15ألف و600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى بشائر الخير6 و7 و8 والمنطقة الشمالية الذي أمر الرئيس السيسي بالعمل عليهم.